Maíra Cardi afirma que Thiago Nigro deixou R$ 22 milhões pra ex: ‘ele saiu com a roupa do corpo’

Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, comandado pelo humorista Rogério Vilela, a coach de emagrecimento Maíra Cardi relembrou o início do relacionamento com o marido Thiago Nigro e as polêmicas que envolviam a ex-companheira dele, Camila Ferreira.

Maíra afirmou que, quando começou a se relacionar com Nigro, Camila “teve umas três falas infelizes”, mas se arrependeu e pediu desculpa ao casal. “Mas isso não adianta, ela devia pedir publicamente. Depois postou a música da Shakira que diz: 'Mulher não chora, mulher faz dinheiro'. Ela disse que não tinha sido a intenção dela, mas a gente sabe que foi. Ela mandou textão, pediu desculpa, mas não adianta. Foi na internet, tem que ser publicamente", declarou.

A coach declarou ainda que reconhece o sofrimento de Camila, mas admite que ficou chateada com os comentários feitos por ela. De acordo com Maíra, Nigro deu amparo financeiro para a ex depois da separação. "Thiago foi muito legal com ela. Deu mais até do que deveria. Eles tinham um acordo [união estável]. Ele não precisava deixar nada para ela, e ele deixou R$ 22 milhões. Ou seja, ele foi muito legal com ela. Ele saiu literalmente com a roupa do corpo, duas camisetas e duas bermudas. Isso também me fez admirar muito ele porque poderia não ter deixado nada para ela”, afirma.

"A relação acaba sempre bem antes de ela de fato acabar (...). O Thiago queria casar, ter filhos, mas ela não acreditava em Deus. Eles tinham algumas divergências de opiniões muito fortes nesse sentido e acabou sendo um dos motivos que levaram ao término", completou.