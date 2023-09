Maíra Cardi decide sair das redes socias para cuidar da família com Thiago Nigro

A influenciadora digital, Maíra Cardi, 40 anos, anunciou por meio dos stories do Instagram que irá desativar sua conta oficial, para cuidar da família e dos três filhos que deseja ter com o marido e empresário Thiago Nigro, 32 anos. Confira o desabafo e agradecimento da influenciadora.

Maíra Cardi já é mãe da Sophia, de 4 anos, fruto da relação com o ex-marido e ator Arthur Aguiar, 34 anos, mas não esconde que deseja aumentar a família ao lado do marido Thiago Nigro. Foi essa decisão de ser mãe novamente que fez com que ela optasse por sair das redes sociais, segundo o desabafo e agradecimento gravado e publicado nos stories do Instagram na manhã de hoje, 12.

"Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Eu vim para agradecer por todos esses anos que a gente tem passado juntos, vocês torcendo pela minha felicidade, vibrando pelas minhas conquistas, eu sou quem eu sou, cheguei onde cheguei graças a vocês. Pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram, mas com o coração em paz. Estou em uma nova fase da minha vida.", iniciou.

Maíra destacou, ainda, que já tem 40 anos e que precisa se cuidar para gerar os filhos e que precisaria de paz, algo que a internet não a proporciona. "Quero ter mais três filhos e eu já não sou tão novinha assim. O que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional, muita saúde física, muita paz para que essa criança seja gerada, essas crianças sejam geradas da melhor forma possível.", disse.

O story fica disponível por 24 horas e ainda é possível ser acessado nesta terça-feira, 12, confira: