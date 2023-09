Marido de Maíra Cardi revela ‘costume’ exótico de esposa: ‘Guarda minhas cuecas e meias no cofre’

Thiago Nigro surpreendeu os seguidores ao mostrar que a esposa, Maíra Cardi, costuma guardar suas meias e cuecas dentro de um cofre. Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram ele questionou a mulher sobre os cuidados com as peças íntimas e a coach de alimentação deu uma resposta humorada, chamando a atenção nas redes sociais: “São valiosas”.

“Amor, você acha muito valiosas as minhas meias e cuecas? Por que as cuecas e meias estão no cofre? Tem algum motivo?”, perguntou Nigro, chamando Maíra para a conversa.

“Eu acho a sua cueca a coisa mais valiosa do planeta, porque elas guardam o meu maior tesouro”, respondeu a influencer em tom de brincadeira.

Em seguida, Thiago volta a questionar o motivo delas estarem no cofre e Maíra responde: “Veja bem. Primeiro, que seus pés te levam em todos os lugares e as suas cuecas são só para mim. É isso, é muito valiosa”.