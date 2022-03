Maiara e Maraísa serão as novas juradas do 'The Voice Kids', afirma site

A nova temporada do "The Voice Kids" vem aí e parece que tem novidades na nova edição. Segundo informações do site Notícias da TV, as irmãs da dupla Maiara e Maraísa serão as novas juradas do programa que começa a ser gravado em abril.

As sertanejas vão subsitituir a cantora Gaby Amarantos, que está gravado a novela "Além da Ilusão", da TV Globo. Carlinhos Brown e Michél Teló continuarão na bancada dos jurados do programa.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)