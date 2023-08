Mãe de Vinícius Jr. engata romance com pagodeiro e marca presença em shows

A mãe do jogador Vinícius Jr, Fernanda Cristina, anda curtindo muito pagode por aí. No último domingo, 27, a bela curtiu bastante o pagode do restaurante Braseiro, no Anil, em Jacarepaguá. No palco, entre outros integrantes do grupo, estava o pandeirista Marcelinho Oliveira, com quem ela engrenou um romance.

Sempre discreta, Fernanda não fez nenhuma postagem do local nas redes sociais nem se deixou fotografar, como aconteceu em maio, no Bar da Mangueira, na Barra, pouco antes de o romance vir à tona ao ser revelado em junho pelo site EXTRA. A mãe do craque do Real Madrid tem marcado presença nos shows da banda de pagode desde que ficou mais sério seu affair com Marcelinho.

Fernanda Cristina, de 41 anos, foi casada com Vinicius Paixão, pai de Vini Jr, e tem mais dois filhos com ele, e dois netos. Os dois estão separados há alguns anos e não se teve notícias de nenhum relacionamento assumido por ela. Marcelinho, que mora em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tem dois filhos e se separou em 2022.

