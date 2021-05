Mãe de MC kevin deixou recado para os jovens durante o programa de Ana Maria Braga

A mãe de MC kevin, Valquíria Nascimento, participou do 'Mais Você', nesta quarta-feira (19) e falou do momento difcil que vem enfrentando.

"Eu estou sem forças pra muita coisa. Parece que saiu um pedaço de mim. Eu e o Kevin tínhamos uma relação muito intensa sempre. Estou sem chão. Sem ele. Não sei explicar o que eu estou sentindo", disse ela.

Ela disse que já tinha pedido que o filho buscasse ajuda profissional para lidar com as mudanças que aconteceram em sua vida: "O Kevin sempre foi um menino muito intenso. Ele tinha hiperatividade. A gente passou muita dificuldade. A gente não tinha nada. Depois tem tudo. Sempre falei que ele precisava passar por um psicólogo pra ajudar. Ele dizia que a psicóloga dele era eu".

"A gente não sabe as amizades quando o filho está na rua. O filho nunca fala tudo o que faz. A minha preocupação é droga e bebida. A infância dele foi muito difícil nesse negócio de droga. Nunca quis ele envolvido com isso. É a realidade do jovem da periferia. Sempre disse: 'filho, respira pra viver'. Em dois meses ele foi pra Dubai, foi pro México... Nos últimos dias, ele não dormia porque queria viver tudo intensamente. E hoje ele não está comigo mais".

Dona Val deixou um recado para os fãs de MC Kevin: "Os jovens precisam olhar o que aconteceu com o Kevin. Ele sempre quis que todo mundo fosse feliz, que essa juventude tivesse sucesso. Eu quero que esses meninos aprendam a escutar a mãe e o pai. Eu sei que quando a gente é jovem é difícil. Mas escutem. Talvez, se ele tivesse me escutado, ele estivesse aqui, né, Ana?", questionou.