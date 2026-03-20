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Mãe de Gil do Vigor critica Milena após fala no BBB 26

Jacira Santanna reage a comentário da sister sobre amizades de Gil e cita incômodo com menções ao filho no reality

Hannah Franco

A mãe de Gil do Vigor, Jacira Santanna, criticou a participante Milena após um comentário feito pela sister no BBB 26, nesta sexta-feira (20). A reação ocorreu depois que a recreadora infantil mencionou o ex-BBB durante uma conversa com outros confinados.

Em diálogo com Juliano Floss, Samira e Ana Paula, Milena questionou como Gil mantém amizade com Sarah Andrade e Juliette Freire, apesar de desentendimentos entre as duas durante o BBB 21. Os colegas explicaram que as ex-participantes já haviam se resolvido após o fim do programa.

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Nas redes sociais, a atitude de Milena incomodou parte do público, que enxergou sua atitude como desrespeito com Gil.

A fala repercutiu nas redes sociais e chegou até Jacira, que demonstrou irritação ao comentar o assunto. “Porque essa Milena não tira o nome do meu filho da boca dela? Que inferno? O que ela quer com isso? Aff”, declarou.

Durante a conversa no reality, Milena levantou dúvidas sobre a relação entre Gil, Sarah e Juliette. A sister questionou se as duas ex-BBBs ainda mantinham conflitos ou se haviam se reconciliado.

image Mãe de Gil do Vigor critica Milena após fala no BBB 26. (Reprodução/Instagram)

A relação entre Milena e Gil do Vigor já havia chamado atenção em outros momentos do programa. Na última festa do líder Alberto Cowboy, os dois protagonizaram situações consideradas constrangedoras.

Durante uma ação com patrocinador, Gil reuniu os participantes para uma selfie. Ao convidar Milena, ela recusou participar, mesmo após insistência. Antes disso, quando o ex-BBB apareceu no telão para uma ação publicitária, Milena interrompeu a fala e começou a falar junto com ele. Gil ignorou a situação e seguiu a apresentação.

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