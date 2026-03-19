Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Milena se recusa a tirar selfie com Gil do Vigor durante festa de Alberto Cowboy

Nas redes sociais, a atitude de Milena incomodou parte do público, que enxergou sua atitude como desrespeito com Gil.

Estadão Conteúdo

Durante a Festa do Líder de Alberto Cowboy, realizada na noite dessa quarta-feira, 18, no Big Brother Brasil 26, a pipoca Milena voltou a ser assunto nas redes sociais ao se recusar a tirar uma foto com o apresentador Gil do Vigor e os demais confinados durante a celebração.

Após comandar a ação do patrocinador da festa, Gil reuniu os participantes e sugeriu que todos tirassem uma foto juntos para celebrar o momento. Todos aceitaram a proposta, exceto Milena, que se manteve distante do grupo. O ex-BBB chegou a convidar a sister para participar, mas ela novamente recusou.

Nas redes sociais, a atitude de Milena incomodou parte do público, que enxergou sua atitude como desrespeito com Gil. Posteriormente, no entanto, a participante explicou para Samira e Juliano que não se tratava de um problema com o apresentador, mas sim com Cowboy.

VEJA MAIS

image BBB 26: Milena se afasta de Ana Paula e perde apoio do público
Clima entre aliadas muda após Paredão e sister passa a ser alvo de críticas nas redes

image Padre comenta atitude de Milena no BBB 26 e gera debate nas redes
Declaração de Patrick Fernandes sobre episódio no reality repercute e recebe resposta da equipe da sister

"Eu respeito o Gil, mas não sou obrigada a aparecer em fotos com quem não gosto. Se a produção falasse, eu faria. Adoro o Gil, acho uma figura maravilhosa, mas não sou obrigada", justificou Milena. Ainda na festa, Milena tirou uma foto sozinha com Gil após a recusa em grupo.

Juliano e Samira, no entanto, argumentaram que, na ocasião, se tratava de uma ação de um patrocinador do programa e não uma questão de afinidade. "Nesse caso... Não é que você não pode, mas nesse assunto envolve uma ação. E quando envolve uma ação, envolve uma empresa", afirmou Juliano. "Acho que tem coisa que a gente tem que pensar antes. Ali é uma ação. Mas, quando o Gil pedir, é ação", finalizou Samira. Apesar da conversa com aliados, Milena continuou irredutível e manteve seu argumento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Milena

Gil do Vigor

selfie
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DANÇA

Campeã brasileira de salsa, Patrícia Muniz ministra workshop exclusivo de dança em Belém 

A bailarina paulistana traz para a capital paraense sua experiência de 25 anos na arte do movimento com foco em técnicas de salsa e o charme da gafieira feminina

19.03.26 13h36

MÚSICA

Casa do Fauno recebe o duo A Fera para uma noite com grandes sucessos da sucessos da MPB

A apresentação explora as nuances do amor e da saudade em um formato voz e violão que busca aproximar o público da estética sonora e literária do duo

19.03.26 11h42

PARA TODA FAMÍLIA

Grupo Nosso Tom leva o projeto Pelas Ruas de Belém ao novo complexo do Porto Futuro II

O evento gratuito contará com a abertura do DJ Me Gusta e o projeto Balada Kids antes do show principal que celebra a trajetória do samba amazônico

19.03.26 10h53

Marvvila passa por cirurgia no ouvido após receber o diagnóstico de um tumor

Em uma bateria de exames realizados, foi identificado um tumor benigno que não apresenta maiores riscos à saúde da cantora

19.03.26 10h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Padre comenta atitude de Milena no BBB 26 e gera debate nas redes

Declaração de Patrick Fernandes sobre episódio no reality repercute e recebe resposta da equipe da sister

18.03.26 20h44

'AMANDO!'

Juju do Pix coloca silicone após retirar óleo mineral do rosto; veja o antes e depois

Influenciadora passou por cirurgia em São Paulo e colocou próteses de 550 ml em cada mama quatro meses após procedimento facial

18.03.26 21h11

INDENIZAÇÃO

Expulso do BBB 26, Pedro processa emissora e pede R$ 4,2 milhões

Ex-participante alega danos morais e quebra de contrato após saída do reality

18.03.26 20h08

FAMÍLIA

Ferrugem surpreende ao responder o que faria se uma das filhas fosse LGBT

O cantor é Ferrugem é pai de Júlia, de 15 anos, Sofia, de 7 anos, e Aurora, de 5 anos

19.03.26 10h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda