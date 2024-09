Madonna posta foto de jantar luxuoso com presença de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond foi destaque em um álbum de fotos publicado por Madonna em seu Instagram neste domingo, 22. A cantora, que foi homenageada na noite do último sábado (21/9), durante um desfile da grife Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão, na Itália, compartilhou imagens do evento.

Em uma das fotos, o ator brasileiro aparece ao lado do renomado fotógrafo de moda Mert Alas, que segura Madonna no colo.

Poucas horas depois da publicação da cantora, Reymond também postou a foto em seu perfil, com a legenda em inglês "Noite passada". Desde julho, Madonna segue o ator no Instagram.

Cauã Reymond esteve presente no desfile feminino da Dolce & Gabbana, vestindo um elegante terno branco. A coleção da grife trouxe peças inspiradas em Madonna, com modelos usando perucas loiras que remetiam ao icônico penteado curto e encaracolado da era do álbum Erotica, lançado em 1992. Os registros do desfile em homenagem à rainha do pop podem ser conferidos no perfil oficial da marca no Instagram.

Após o desfile, o ator trocou de roupa para participar do jantar exclusivo pós-evento, momento em que a foto com Madonna foi tirada. Nos stories, Reymond compartilhou detalhes da luxuosa decoração do espaço. "Esse lugar é maravilhoso, parece que estou em um filme", comentou, ao mostrar os ambientes adornados com joias e peças da alta moda italiana.