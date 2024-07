Madonna passa a seguir Cauã Reymond e web aponta possível affair

Os fãs de Madonna e de Cauã Reymond ficaram eufóricos nesta segunda-feira (15/7) ao descobrirem que a cantora passou a seguir o ator brasileiro no Instagram. A interação da rainha do Pop foi recebida com surpresa por muitos usuários, já que ela segue apenas 565 pessoas na rede social.

Cauã retribuiu o gesto da artista e também passou a segui-la, o que gerou ainda mais burburinho entre os internautas que acompanharam a novidade na web. Em comentários nas redes, muitos apontam a possibilidade de um possível affair entre os dois.

"A Madonna seguindo o Cauã Reymond, a diva está mesmo de olho na cultura brasileira", afirmou um usuário do X, antigo Twitter.

"Ela não é boba, nem inocente", declarou outro.

Madonna está solteira desde o fim do seu relacionamento com Josh Popper, em maio deste ano. Cauã também não namora ninguém e sua última relação séria foi com a ex-mulher, Mariana Goldfarb, de quem se separou no ano passado.