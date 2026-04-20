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Madonna denuncia furto de figurino em festival e oferece recompensa: 'Estou rezando'

Os itens foram furtados após ela ter participado do show de Sabrina Carpenter no festival

Estadão Conteúdo

A cantora Madonna utilizou as redes sociais como canal de denúncia, nesta segunda-feira, 20, revelando que roupas e outros itens de seu acervo pessoal foram furtados após ela ter participado do show de Sabrina Carpenter no festival Coachella, nos Estados Unidos.

"Ainda estou nas nuvens desde a noite de sexta no Coachella! Obrigada à Sabrina e a todos que tornaram isso possível. Esse momento de ciclo completo foi maravilhoso até eu descobrir que as peças vintage que eu usei desapareceram - meu figurino que foi retirado de meu acervo pessoal - jaqueta, espartilho, vestido e todas as outras vestimentas. Estas não são apenas roupas, elas são parte da minha história", escreveu a artista.

A estrela pop de 67 anos, de sucessos como Vogue, oferece recompensa caso os itens sejam devolvidos. "Eu estou esperando e rezando que alguma alma bondosa vai encontrar esses itens e entrar em contato com a minha equipe em:infomaverick2026@gmail.com. Estou oferecendo uma recompensa pelo retorno seguro deles. Obrigada com todo o meu coração", complementou.

Pouco antes da aparição surpresa no show de Sabrina, na sexta-feira, 17, Madonna disponibilizou a primeira canção oficial de seu novo disco, Confessions on a Dance Floor: Part II, a ser publicado em julho. Intitulada I Feel So Free, a música é uma faixa dançante que fala sobre se sentir livre em uma pista de dança.

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Palavras-chave

MÚSICA/MADONNA/SABRINA CARPENTER/SURPRESA/COACHELLA/FIGURINO/ROUBO
Cultura
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