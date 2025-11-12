Lynyrd Skynyrd vem ao Brasil para show no Monsters of Rock 2026
A banda fará seu quarto show na história no Brasil, tendo passado pelo país em 2011 e em 2023
Confirmado para acontecer em abril de 2026, a nona edição do Monsters of Rock revelou sua segunda atração nesta quarta-feira, 12. Em suas redes sociais, o festival anunciou que o Lynyrd Skynyrd, famoso por canções como Free Bird, Sweet Home Alabama e Tuesday's Gone, se juntou ao line-up, que já conta com o Guns n' Roses.
A formação atual do Lynyrd Skynyrd conta com Johnny Van Zant (vocal), Rickey Medlocke (guitarrista), Mark "Sparky" Matejka (guitarrista), Michael Cartellone (baterista), Keith Christopher (baixista), Peter Keys (tecladista), Carol Chase (coro) e Stacy Michelle (coro). A banda fará seu quarto show na história no Brasil, tendo passado pelo país em 2011, quando se apresentou no extinto festival SWU, e em 2023, quando fez shows no Espaço Unimed e no Rodeio de Jaguariúna.
Famoso nos anos 1970, o Lynyrd Skynyrd lançou seu primeiro disco em 1973. O álbum, (Pronounced 'Leh-'nérd 'Skin-'nérd), contava com faixas que se tornaram grandes sucessos, incluindo Free Bird e Simple Man. Após turnês e sucessos de venda, a banda se envolveu em um acidente de avião fatal em 1977, que vitimou o então vocalista Ronnie Van Zant, irmão de Johnny, o guitarrista Steve Gaines e a coralista Cassie Gaines.
A banda retornou aos trabalhos dez anos depois do acidente, fazendo extensas turnês mundiais. Com a morte do guitarrista Gary Rossington, em 2023, o Lynyrd Skynyrd não tem mais nenhum membro da formação original.
O Monsters of Rock 2026 acontecerá em 4 de abril de 2026, no Allianz Parque. Os ingressos começam a ser vendidos às 10h (Horário de Brasília) do dia 14 de novembro, pelo site da Eventim.
Novas atrações do festival serão reveladas em breve, segundo a organização.
