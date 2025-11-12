Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lynyrd Skynyrd vem ao Brasil para show no Monsters of Rock 2026

A banda fará seu quarto show na história no Brasil, tendo passado pelo país em 2011 e em 2023

Estadão Conteúdo
fonte

Lynyrd Skynyrd (Divulgação)

Confirmado para acontecer em abril de 2026, a nona edição do Monsters of Rock revelou sua segunda atração nesta quarta-feira, 12. Em suas redes sociais, o festival anunciou que o Lynyrd Skynyrd, famoso por canções como Free Bird, Sweet Home Alabama e Tuesday's Gone, se juntou ao line-up, que já conta com o Guns n' Roses.

A formação atual do Lynyrd Skynyrd conta com Johnny Van Zant (vocal), Rickey Medlocke (guitarrista), Mark "Sparky" Matejka (guitarrista), Michael Cartellone (baterista), Keith Christopher (baixista), Peter Keys (tecladista), Carol Chase (coro) e Stacy Michelle (coro). A banda fará seu quarto show na história no Brasil, tendo passado pelo país em 2011, quando se apresentou no extinto festival SWU, e em 2023, quando fez shows no Espaço Unimed e no Rodeio de Jaguariúna.

Famoso nos anos 1970, o Lynyrd Skynyrd lançou seu primeiro disco em 1973. O álbum, (Pronounced 'Leh-'nérd 'Skin-'nérd), contava com faixas que se tornaram grandes sucessos, incluindo Free Bird e Simple Man. Após turnês e sucessos de venda, a banda se envolveu em um acidente de avião fatal em 1977, que vitimou o então vocalista Ronnie Van Zant, irmão de Johnny, o guitarrista Steve Gaines e a coralista Cassie Gaines.

A banda retornou aos trabalhos dez anos depois do acidente, fazendo extensas turnês mundiais. Com a morte do guitarrista Gary Rossington, em 2023, o Lynyrd Skynyrd não tem mais nenhum membro da formação original.

O Monsters of Rock 2026 acontecerá em 4 de abril de 2026, no Allianz Parque. Os ingressos começam a ser vendidos às 10h (Horário de Brasília) do dia 14 de novembro, pelo site da Eventim.

Novas atrações do festival serão reveladas em breve, segundo a organização.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/LYNYRD SKYNYRD/SHOW/MONSTERS OF ROCK
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

As apresentações celebram celebra a diversidade musical amazônica durante a COP30

12.11.25 17h16

ATIVISMO

Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Em 2025, o ator esteve em Belém discutindo pautas indígenas

12.11.25 15h44

SAÚDE

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

12.11.25 15h06

GRATUITO

'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Filme dirigido, escrito e protagonizado pela artista paraense terá exibições no Cine Dira Paes, no Palacete Pinho, e na Ilha do Combu

12.11.25 14h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

CELEBRIDADES

Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

12.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda