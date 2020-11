Luma Danttas fala sobre "saudade" e de novos lançamentos no sertanejo

De Santa Maria do Pará, a cantora Luma Danttas, 27, vem ganhando espaço no ramo da música sertaneja e mostrando o talento com composições próprias e um estilo autêntico. Na terça-feira (3), a artista esteve na rádio Liberal para falar sobre a nova música de trabalho "Saudade", ´da trajetória e dos projetos executados ainda este ano.

Atualmente, a artista está morando em Goiânia, onde já produziu dois DVD's e um single em um período de três anos. A passagem por Belém é para divulgar o novo trabalho e vai aproveitar também para visitar a família, em Santa Maria. Luma disse que a música "Te amo sonhando" é a principal deste trabalho, que vem com uma pegada mais romântica e não é de autoria da artista. Já a música "Saudade" vem com uma pegada mais dançante.

"Das oito faixas do DVD, gravado pela Sony Music, seis são de minha autoria. 'Te amo sonhando' e 'saudade' são as únicas que não são minhas. Nesse trabalho buscamos fazer uma mistura, o ritmo dançante predomina, mas quando escutei "Te amo sonhando" gostei muito, pois traz mais uma calmaria e eu acho importante, principalmente, por esse momento que estamos vivendo", declarou a artista.

Luma tem motivos para comemorar, pois em novembro vai lançar "Aqui que eu me lasco" e em dezembro mais três canções. Todas as músicas estão no novo DVD que foi gravado em Goiânia sem público. Luma explica que dentro do sertanejo carrega em sua bagagem os estilos por onde já teve trajetória na música.

"Eu já cantei MPB, rock, bachata e entre outros. E nesse momento do meu trabalho sempre procuro fazer uma mistura com essas referências", explica a artista. E por falar em referências, Luma Danttas é constantemente comparada com a cantora Paula Fernandes tanto pelo timbre de voz como também pelo tipo físico.

"Essa comparação é muito comum e por onde eu passo as pessoas falam sobre isso. Para mim é uma honra, pois é uma grande artista e tenho muita admiração por ela", destacou. Luma disse que já tem agenda para o próximo ano e deve percorrer por várias cidades do país. Inclusive, deixou um aviso: "já temos show na Bahia, pelo interior do Pará, do Maranhão, mas também quero fazer um show aqui em Belém", avisou a cantora.

Luma começou a cantar ainda criança. Aos oito anos de idade se apresentava em casas de amigos e na escola. Aos 14 anos começou a fazer show em Santa Maria do Pará e por cidades próximas. Em 2006 ela foi convidada para fazer a abertura do show da banda Cavaleiros do Forró, em São Miguel do Guamá.

Em 2015, a artista migrou para a cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde conseguiu expandir a carreira e fazer vários contatos. "O Maranhão foi um local muito acolhedor e importante para a minha carreira. De lá eu segui para Goiânia, onde estou há três anos", disse a artista.