Lula reforça torcida por Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' nas redes sociais para o Oscar 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou no clima de Copa do Mundo para apoiar a atriz Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui, que concorrem a três categorias no Oscar 2025. Em uma postagem nas redes sociais neste domingo (2), Lula expressou sua torcida pela vitória da produção brasileira, destacando a expectativa do país para a cerimônia de premiação, que acontece às 21h (horário de Brasília) em Los Angeles, EUA.

Com uma dose de bom humor, o presidente compartilhou memes e vídeos que associam a premiação ao clima de torcida típica de eventos esportivos, especialmente os relacionados ao futebol. "Hoje o Brasil inteiro só pensa nisso. Todo mundo na torcida por Ainda Estou Aqui e por Fernanda Torres no Oscar", escreveu Lula, reforçando o entusiasmo do país pela indicação.

A postagem também fez referência a fantasias e gritos de torcida que marcaram o Carnaval deste ano, destacando a popularidade da atriz e da produção entre os brasileiros.

VEJA MAIS

Fernanda Torres concorre ao prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação como Eunice Paiva no longa, enquanto Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, disputa nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. A produção já conquistou o Globo de Ouro e se consolidou como uma forte candidata ao Oscar deste ano.

Na última segunda-feira (24), Lula demonstrou apoio à produção em uma sessão de cinema especial no Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente convidou ministros e líderes do Congresso, como os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para assistir ao filme em uma sala de cinema privativa no palácio. A equipe do filme cedeu uma cópia para a exibição, que reforçou o apoio institucional à obra.