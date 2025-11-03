Capa Jornal Amazônia
Lula: 'Canções de Lô Borges estão gravadas na memória e no coração dos brasileiros"

Presidente da República postou uma homenagem ao cantor e compositor mineiro, falecid no domingo (2) à noite em Belo Horizonte (MG)

Eduardo Rocha
fonte

Lula ressaltou a contribuição do compositor Lô Borges à música brasileira (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva expressou seus sentimentos com relação à perda do cantor e compositor mineiro Lô Borges, que morreu aos 73 anos no domingo (2) à noite em Belo Horizonte (MG). Lô estava internado no Hospital da Unimed desde 18 de outubro para tratamento de uma intoxicação medicamentosa.

"Hoje nos despedimos de um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, Lô Borges. Suas canções, que começaram a nascer nas esquinas de Belo Horizonte, ultrapassaram as fronteiras de Minas Gerais e estão gravadas não apenas em álbuns, mas na memória e no coração de milhões de brasileiros. Conheci melhor as canções de Lô Borges através da Janjinha, que é fã desde sua adolescência e coloca seus álbuns para tocar nos nossos momentos de descanso", ressaltou Lula. 

"Gerações de músicos foram influenciados pela sua obra. Seu álbum 'Clube da Esquina', em parceria com Milton Nascimento e Beto Guedes, é considerado um dos mais importantes de nossa história. E a própria MPB que conhecemos não seria a mesma se Lô Borges não tivesse nos dado a alegria de ter existido", pontuou o presidente.

"O Brasil agradece a Lô Borges. E aos seus familiares, amigos e fãs, registro minha solidariedade e apoio neste momento de despedida", finalizou o presidente Lula

Palavras-chave

cultura

presidente lula manifesta-se sobre a morte de lô borges
Cultura
