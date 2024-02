Luísa Sonza posa só de calcinha e causa alvorço na web

Luísa Sonza compartilhou, nesta quinta-feira (22), uma imagem provocante nos Stories do Instagram, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Em uma selfie diante do espelho, a cantora gerou alvoroço nas redes sociais ao posar seminua.

De calcinha, a artista exibiu suas curvas esculturais, cobrindo os seios com as mãos.

Os fãs da cantora reagiram."Meu Deus, Luísa, essa foto no espelho foi brincadeira", disse um internauta no Twitter; "Sempre que a Luisa vai para fora do país, ela fica mais solta, mais feliz", escreveu outro. "De novo, Luísa sendo uma grande gostosa com suas fotos no espelho", apontou um terceiro.