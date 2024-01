Luísa Sonza vai receber prêmio global da Billboard

Luísa Sonza vai representar o Brasil em premiação internacional da Billboard. Ela receberá o prêmio Força Global. A cerimônia está programada para 6 de março, na semana do Dia Internacional da Mulher, em Los Angeles (EUA).

Luísa será a primeira brasileira homenageada na premiação global. Além dela, outras personalidades serão premiadas no Women In Music 2024. Na lista estão: Charli XCX (Powerhouse); Ice Spice (Criadora de Sucessos); Kylie Minogue (Ícone); Maren Morris (Visionária); NewJeans (Grupo do Ano); Tema (Artista Revelação); Victoria Monét (Estrela em Ascensão) e Young Miko (Impacto).

VEJA MAIS

No seu perfil no Instagram, Luísa comemorou o feito. "Você têm noção???", escreveu a cantora, demostrando estar chocada com a homenagem.

A atriz e apresentadora Tracee Ellis Ross, filha da cantora Diana Ross, vai comandar a premiação.