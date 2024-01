Luísa Sonza posta foto com camisa do Fortaleza e clube brinca: 'Laion, se tu me quiseres'

A cantora Luísa Sonza apareceu nas redes sociais com uma camisa do Fortaleza. A cantora fez a publicação e o perfil oficial do clube brincou na legenda fazendo referência a uma das músicas da cantora.

O perfil do Laion nas redes sociais republicou o conteúdo e brincou com um trecho de uma das músicas da cantora.

Luísa Sonza esteve em Fortaleza como uma das atrações do show do Réveillon organizado pela Prefeitura no Aterro da Praia de Iracema. Ela subiu no palco no último sábado (30).

Apesar de ter aparecido com a camisa do Fortaleza, Luisa é torcedora do Internacional. A artista inclusive, chegou a ser “contratada” pelo Colorado no começo do ano como Consulesa Cultural Colorada, título dado pelo departamento de Relacionamento Social da equipe do Rio Grande do Sul.