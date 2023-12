Luísa Sonza surpreende fãs e canta pagode em bar de Fortaleza, no Ceará

Na noite da última sexta-feira (29), a cantora Luísa Sonza apareceu de surpresa em um bar de Fortaleza, no Ceará, para integrar uma apresentação musical que estava sendo feita por um grupo de pagode local. Em um vídeo compartilhado na rede social X, antigo Twitter, é possível ver um compilado de Stories (publicações compartilhadas no Instagram) de quem estava no estabelecimento, no bairro de Meirelles, e registrou o momento.

O Grupo QDS se apresentava quando Sonza chegou, e dividiu com ela a apresentação de músicas como “Teu Segredo”, composição do cantor Thiaguinho, e “Insegurança”, do Grupo Pixote. Horas antes, a cantora havia subido ao palco com Roberto Carlos, no Aterro da Praia de Iracema, abrindo a primeira de três noites de shows do Réveillon de Fortaleza.

“Gente como a gente” e “Maravilhosa, sempre!” foram alguns comentários em publicados em resposta ao vídeo, que contabilizava 1,7 milhões de visualizações até o início da tarde deste domingo (31), no X.