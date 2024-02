Luisa Sonza é vista com novo affair; saiba quem é escolhido

Luisa Sonza foi flagrada com um suposto novo affair no Festival Oba, em São Paulo, na última terça-feira (13). De acordo com o colunista Léo Dias, a cantora teria engatado um novo romance com o médico português Luis Ribeirinho no final do ano passado, após o polêmico término com Chico Moedas.

Ainda segundo o jornalista, a artista conheceu o modelo de 28 anos em dezembro, durante as férias do futuro cirurgião plástico em Salvador, São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital carioca, ele foi a um show de Sonza, a conheceu e os dois ficaram juntos desde então.

Na medicina, Luis Ribeirinho segue os caminhos do pai, Serafim Ribeirinho Soares, cirurgião plástico renomado em Portugal. No Instagram, o pai do novo affair da cantora exibe uma vida luxuosa ao lado da esposa e dos filhos.

Com aproximadamente 15 mil seguidores nas redes sociais, Luis Ribeirinho também já trabalhou como modelo para as agências Central Portugal e Karacter Agency. Na web, é possível encontrar alguns vídeos de Luis desfilando.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)