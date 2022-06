Luísa Sonza é atingida por tênis durante show em São Paulo

Luísa Sonza foi atingida por um tênis, jogado por alguém que acompanhava de perto o trio em que ela se apresentava, na Micareta São Paulo, na capital paulista, na noite desta quinta-feira (16).

VEJA MAIS

Luísa chegou a olhar para o chão, para ver o objeto que havia a acertado, fez um sinal com a mão, mas contiuou sua apresentação normalmente. No momento, ela cantava a música "Flores", parceria com seu ex-namorado, Vitão.

Quem passou por um incidente semelhante foi Zé Felipe durante um show em Italva, no Rio de Janeiro, no úlltimo domingo (12). Uma pessoa na plateia arremessou um tênis no palco, que o atingiu no rosto. Na hora, o filho do sertanejo Leonardo levou um susto e ficou sem reação. "Machucou muito, quase arrancou minha cara", declarou ele sobre o ocorrido.

[instagram+Ce69AK4g-dY]