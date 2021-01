Luísa Sonza diz que pretende casar com Vitão

Em corrente do Instagram, Luísa Sonza respondeu internautas sobre o relacionamento com Vitão. Um fã perguntou para a cantora se ela pretende oficializar sua união com ele.

"Verdade né, eu namoro para casar mesmo, se não nem começo", escreveu a artista nessa segunda-feira (11).

O casal assumiu o namoro em setembro de 2020, após o término do relacionamento de Luísa com o humorista Whindersson Nunes, com quem foi casada entre 2018 e 2020.

