Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Luis Fernando Verissimo é velado em Porto Alegre, em cerimônia aberta ao público

O governador Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no Rio Grande do Sul

Estadão Conteúdo
fonte

Luís Fernando Veríssimo fala sobre os mais diversos temas em suas crônicas (Eduardo Nicolau/ Agência Estado)

O corpo do escritor Luis Fernando Verissimo, morto neste sábado, 30, após complicações de uma pneumonia, começou a ser velado no início da tarde. A cerimônia de despedida acontece no Salão Nobre Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, localizada no centro de Porto Alegre.

O governador Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no Rio Grande do Sul em razão do falecimento do escritor.

O corpo do cronista chegou ao local por volta das 11h30 e a despedida pública acontece até por volta das 18h45, encerrando com a cerimônia aberta de despedida. Um ato mais íntimo, apenas com a presença de amigos e familiares acontece depois.

A família decidiu não divulgar o horário e local do enterro, previsto também para este sábado. A despedida pública conta com a presença de familiares, amigos e autoridades gaúchas. Artistas, famosos e políticos do Brasil todo também manifestaram-se nas redes sociais para lamentar a morte do autor.

Homenagem do governo federal

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que cumpre agenda no Rio Grande do Sul, representou o governo federal na despedida do escritor.

Pela manhã, Padilha anunciou investimentos federais no Centro de Pesquisa, Formação e Ensino do Grupo Hospitalar Conceição, que receberá o nome de Luis Fernando Verissimo, em homenagem ao escritor gaúcho.

"Pessoa que sempre se posicionou a favor da democracia, da soberania brasileira, por um país mais justo. Foi sempre um grande companheiro para nós do governo do presidente Lula, não à toa o presidente fez questão de manifestar isso para a família", afirmou Padilha.

Em postagem nas suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o autor como "um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo", e afirmou que Verissimo, "como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia".

O atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também esteve presente, mas fez uma rápida passagem no velório e saiu sem falar com a imprensa.

Já o ex-governador e ex-ministro das Cidades, Tarso Genro, marcou presença e afirmou que "Luis Fernando foi um dos grandes intelectuais do nosso tempo no Brasil". Segundo o político, Verissimo "era um escritor dotado de um fino senso de ironia, de um conhecimento enorme da literatura universal e uma paixão enorme pelo país, pelo seu povo, por aquilo que ocorria no cotidiano do povo brasileiro".

Outro ex-governador e ex-ministro que se fez presente foi Olívio Dutra, que comandou o Rio Grande do Sul entre 1999 e 2003. "Um escritor com enorme sensibilidade sobre o cotidiano da vida das pessoas. Ele teve uma relação muito próximo com o povo gaúcho, com a ideia de que o ser humano é um universo em si, e ele foi debulhando esse universo em suas crônicas", declarou o ex-governador.

Verissimo tinha 88 anos, e estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde o dia 17 de agosto. O escritor enfrentava complicações decorrentes de acidente vascular cerebral (AVC) e da progressão da Doença de Parkinson. Segundo o boletim médico, o escritor faleceu em decorrência de uma pneumonia.

Verissimo seguiu a carreira do pai, o romancista Érico, e também traçou uma carreira literária, mas com cores bastante diferentes das do pai, bem distantes do romance histórico e realismo fantástico. Dono de um texto afiado e carregado de ironias, Luis Fernando ficou conhecido nacionalmente por narrar o cotidiano da classe média brasileira com muito humor.

Romancista, cartunista, além de roteiristas Verissimo integrou a redação do Pasquim, jornal que ficou célebre por atuar contra a ditadura militar. Mas foi na crônica que o gaúcho de Porto Alegre teve seus maiores destaques, escrevendo para grandes jornais do Brasil, como o Estadão, onde iniciou o trabalho como cronista em 1988.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MORTE/LUIZ FERNANDO VERISSIMO

velório
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEMOCRACIA

Samba em feiras de Belém une música e economia em prol da cultura local

A roda de samba Fé no Batuque celebra sucesso do movimento ao lado de ambulantes que impulsiona cultural de rua e economia informal

30.08.25 10h00

ENTRELAÇADOS

Simone Mendes, Limão com Mel, Seu Desejo e Thiago Costa se apresentam no Mangueirão

O público terá oportunidade de ver de perto o novo show de Simone Mendes e apresentações de artistas que marcaram gerações

30.08.25 8h00

CULTURA

Belém recebe 2ª edição do Bailão do NAW com programação de música, dança e artes visuais

Evento acontece de 29 a 31 de agosto em dois espaços culturais da cidade com entrada gratuita para algumas atividades

29.08.25 21h29

EXCLUSIVO

Belém recebe espetáculo que homenageia o maestro Waldemar Henrique

Encenação mostra três fases da vida do compositor, com trilha ao vivo que mistura piano, cordas, percussões e sons da floresta

29.08.25 20h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

DEMOCRACIA

Samba em feiras de Belém une música e economia em prol da cultura local

A roda de samba Fé no Batuque celebra sucesso do movimento ao lado de ambulantes que impulsiona cultural de rua e economia informal

30.08.25 10h00

condenação

Dado Dolabella é condenado a prisão por agressão a ex-namorada, diz jornalista

Ator recebeu pena de dois anos e quatro meses em regime aberto por violência contra Marina Dolabella

29.08.25 0h19

ENTRELAÇADOS

Simone Mendes, Limão com Mel, Seu Desejo e Thiago Costa se apresentam no Mangueirão

O público terá oportunidade de ver de perto o novo show de Simone Mendes e apresentações de artistas que marcaram gerações

30.08.25 8h00

DESPEDIDADA

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos em Porto Alegre

Conhecido por inúmeras crônicas e livros de diversos gêneros, Luis Fernando Veríssimo deixa legado de humor e inteligência

30.08.25 7h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda