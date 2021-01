Ludmilla confessa expectativa pela estreia de ‘BBB 21’ e fãs especulam entrada de Brunna Gonçalves

A ansiedade para a estreia de Big Brother Brasil tem deixado até os famosos com aquele “friozinho” na barriga. A cantora Ludmilla foi uma que revelou estar ansiosa pelo início do reality show. "Gente, eu tô numa ansiedade pra esse BBB que parece até que sou eu que vou participar", escreveu no Twitter.

Gente eu no numa ansiedade pra esse bbb que parece até que sou eu que vou participar kk — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) January 6, 2021

A confissão foi só o que os fãs queriam para começar a especular se Brunna Gonçalves, esposa da cantora, iria participar da próxima edição. "A Bru vai", perguntou um. "Sim, por que acha que ela tá ansiosa", respondeu outro seguidor.

A Bru vai? — Conecto pessoas através de livros na @winnieteca (@winniebueno) January 6, 2021