Luciano Lira lança trabalho solo “Avesso”, no Espaço Cultural Apoena

O cantor e compositor Luciano Lira lança o show "Avesso- Lado Zi Lado Z, Lado B", nesta sexta-feira, 24, no Espaço Cultural Apoena, às 22h. O multiartista, cantor e compositor do Bando Mastodonte, apresenta um espetáculo que tem como mote histórias de amor. “Um mergulho nas dores e delícias que vivemos, quando estamos amando ou apaixonados por alguém”, explica Luciano.

As canções escolhidas para o trabalho falam de sentimentos comuns a todos aqueles que vivenciam ou vivenciaram relacionamentos amorosos, “das diversas fases e facetas que passamos quando estamos enamorados por alguém, inclusive da fase que marca o final de uma relação, a fatídica e quase sempre necessária hora do fim”, explica Luciano.

O show reúne músicas do Ep visual Avesso, que foi publicado nas redes sociais em agosto, com o acréscimo de canções de outras fases do compositor. Luciano Lira se dedica há 20 anos a fomentar a cena musical autoral de Belém.

Como membro do Bando Mastodontes, ele grava atualmente o primeiro álbum do grupo, com patrocínio da Natura Musical.

Além de Luciano, a banda do show Lado Zi Lado Z Lado B é formada por Jimi Britto (guitarra), Marcos Sarrazin (sax), Yago Mathias (baixo) e Thomás Menezes (bateria). A cantora Thalia Sarmanho será a participação especial.

Agende-se:

Show: Avesso- Lado Zi Lado Z, Lado B

Data: 24 de setembro

Hora: 22h

Ingressos: R$ 10 (até as 21h) e R$ 15 (após as 21h)

Local: Espaço Cultural Apoena (avenida Duque de Caxias, 450, nos altos)