O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lucas Lima fala sobre tentativa de assalto em SP: 'Cortes no braço, mãos e pescoço'

Estadão Conteúdo

O músico Lucas Lima relatou nesta quinta-feira, 26, uma tentativa de assalto sofrida na cidade de São Paulo. Em seu perfil no Instagram, o artista contou que estava a caminho do Aeroporto Internacional de Guarulhos quando foi surpreendido por um bandido.

Segundo o relato, o homem quebrou o vidro do táxi em que Lucas estava e tentou roubar o celular do músico. O artista, no entanto, segurou o telefone na mão e evitou que o objeto fosse levado. "Alguns cortes leves no braço, mãos e pescoço, todo encangaçado (sic), mas em pé. Seguimos", relatou Lucas em suas redes sociais.

"Isso é um assalto comum aqui em São Paulo", afirmou. "O cara chega e quebra o vidro do teu carro e pega o teu celular; aproveita que ele está aberto ou porque você está com o Waze aberto, ou porque está mandando mensagem, e aí tem acesso a todas as suas paradas e aí você se fod*", contou.

"Eu dei sorte porque vi o vulto chegando e vi ele pegando o embalo para dar a porrada. Aí, eu segurei o celular firme. Ele puxou da minha mão, mas não conseguiu pegar. Só que voou vidro por tudo, mão e coisa e tal", afirmou o músico. No Instagram, o artista compartilhou fotos do vidro quebrado do carro.

"Mas não estou ferradão, só uns cortes chatos, porque vidro dói, arde, mas estou super bem. Saí tremendo para caramba, mas estou aqui já para pegar meu voo, vamos embora", afirmou. Em seu desabafo, Lucas ainda afirmou que deu o dinheiro do conserto do vidro para o taxista.

"No meio da pior das hipóteses, eu estou na melhor. No meio do caos, eu estou na melhor dos resultados, tentando dar uma mudada no mindset aqui, porque tem uma viagem muito importante de trabalho e muito legal. Acho que amanhã eu volto com a positividade tóxica para vocês", finalizou.

MÚSICA/LUCAS LIMA/SP/ASSALTO/TENTATIVA
