Luan Santana repousa em casa após se sentir mal e cancelar show em MG

O cantor Luan Santana está em casa e segue bem, depois de ter um mal-estar e cancelar um show na noite deste sábado (1º) durante a Divinaexpo, em Divinópolis (MG). Segundo a assessoria do cantor, ele foi levado para o Albert Einstein Alphaville, em São Paulo, e, neste domingo (2) de manhã, já está em casa.

O pai do cantor, seu Marildo, afirmou que Luan está descansando após ter sido medicado.

De acordo com a assessoria de imprensa, o cantor não se sentiu bem no último dia 28 de maio e passou pelo Albert Einstein, unidade Alphaville, onde recebeu um atestado para descansar quatro dias. Ele não seguiu as indicações médicas e cumpriu a agenda de shows. Foi para Lages, em Santa Catarina, dia 29 e para Votorantim, em São Paulo, no dia 30. No sábado, foi fazer o show na Divinaexpo, mas se sentiu mal e não conseguiu cantar.

A assessoria reforçou ainda que o cantor não teve um mal súbito, como divulgado pelo evento, mas sim um mal-estar.