Luan Santana fala sobre ser pai pela primeira vez: 'dividir minha história'

Animado com a primeira paternidade em sua vida, Luan Santana falou pela primeira vez sobre a gravidez de sua esposa, Jade Magalhães. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele declarou estar vivendo um momento paixão.

“Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como Meteoro da Paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês”, disse o cantor.

Ainda no vídeo, o artista se declarou para a família, que está dando bastante suporte para ele nesta nova fase.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai”, completou Luan.

A gravidez de Jade foi anunciada pelo casal na última segunda-feira (22), através de fotos publicadas no Instagram.