Lore Improta expõe pergunta embaraçosa de filha após revelar gravidez

A primogênita do casal foi responsável pelo anúncio da gravidez, exibindo uma foto da ultrassonografia

Estadão Conteúdo
fonte

Lore Improta (Instagram @loreimprota)

Léo Santana e Lore Improta anunciaram, nesta quarta-feira, 22, que estão esperando um bebê. Nos Stories do Instagram, a bailarina falou mais sobre a novidade e expôs também uma pergunta embaraçosa feita pela filha mais velha do casal, Liz, de 4 anos.

"Liz acabou de perguntar pro pai como que o neném entrou na minha barriga", contou Lore, deixando o público na curiosidade para saber a resposta do cantor.

A primogênita do casal foi responsável pelo anúncio da gravidez, exibindo uma foto da ultrassonografia. O momento foi registrado em vídeo nas redes sociais. "Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! Estamos tão felizes", escreveu a influenciadora na legenda.

Lore Improta e Leo Santana começaram a namorar em 2017, e se casaram em uma cerimônia intimista realizada em fevereiro de 2021. Liz nasceu em setembro do mesmo ano. Em seu aniversário de 4 anos, a menina ganhou uma festa com tema da princesa Tiana, personagem da Disney.

Diversos fãs e famosos celebraram o anúncio da gravidez e parabenizaram a família. "Eu estou tão feliz! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito", escreveu Ivete Sangalo.

"Feliz por vocês", declarou Poliana Rocha. "Que lindos! Parabéns, família. Amo vocês e fiquei muito feliz com a notícia", afirmou Mumuzinho.

LÉO SANTANA/LORE IMPROTA/ANÚNCIO/GRAVIDEZ/COMENTÁRIO/FILHA
