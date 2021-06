Lorde confirma novo single, 'Solar Power', após vazamento

A cantora Lorde confirmou o título e a capa de seu novo single, Solar Power, após o vazamento que agitou os fãs durante esta terça-feira, 7. A confirmação foi feita em seu site oficial, que mostra Lorde fotografada em um ângulo de baixo, correndo por uma praia.

A data do lançamento, no entanto, não foi divulgada. Mais cedo, circulou nas redes sociais o rumor de que seria lançado no dia 21 de junho. No site, Lorde deixou uma mensagem aos fãs: "Chegando em 2021... a paciência é uma virtude" ("Arriving in 2021 … Patience is a virtue", no original).

O single marca o retorno de Lorde após quase quatro anos sem lançamentos. O último foi o álbum Melodrama, lançado em 2017. O disco foi o segundo da cantora neozelandesa, que antes havia lançado o Pure Heroine, em 2013.