Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lô Borges: Famosos e amigos lamentam morte de prodígio do Clube da Esquina

Estadão Conteúdo

Famosos, amigos e admiradores foram às redes sociais nesta segunda-feira, 3, lamentar a morte do cantor e compositor Lô Borges. O músico, que foi um dos fundadores do Clube da Esquina, morreu aos 73 anos. Ele estava internado desde 19 de outubro, após uma intoxicação por medicamentos.

O perfil de Milton Nascimento no Instagram foi um dos primeiros a prestar homenagem. Os dois foram parceiros em um dos discos considerados entre os mais importantes da música brasileira.

"Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", diz o texto no perfil de Bituca. "Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô."

O músico Luiz Thunderbird, ex-VJ da MTV, também se manifestou. "A semana começou bem triste", escreveu. João Bosco prestou solidariedade nos comentários da publicação de Milton. "Meus sentimentos, meus amigos", disse. Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, também se manifestou em seu perfil e disse que Borges é uma inspiração. "Um forte abraço a todos da família Borges, bem como aos inúmeros fãs e amigos desse nosso grande ídolo música, poesia e inspiração", afirmou.

Augusto Nascimento, filho de Milton, também se manifestou em seu perfil pessoal. Ele compartilhou uma foto ao lado do pai e de Lô, a quem chamava de tio, e escreveu: "Para além de ter sido um dos maiores gênios desse planeta, Lô Borges foi um dos amigos mais legais e fiéis ao meu pai durante toda a vida. Sempre presente, cuidadoso e amoroso. Te amaremos eternamente, meu amado tio, descanse em paz."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LÔ BORGES/MORTE/AMIGOS/FAMOSOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

SUCESSO

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

01.11.25 20h27

PARTICIPAÇÃO ATIVA

Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento

01.11.25 20h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

DESPEDIDA

Morre o compositor e cantor Lô Borges, aos 73 anos, gênio do Clube da Esquina

Lô Borges é autor de sucessor da música brasileira como

03.11.25 9h50

FESTIVAL

Global Citizen Festival: Amazônia reúne 47 mil pessoas em noite histórica no Mangueirão

Primeira edição na América Latina antecipou a COP30 e celebrou a Amazônia com shows de Anitta, Chris Martin, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Viviane Batidão

02.11.25 1h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda