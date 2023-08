Livro de poemas premiado, ‘transversais’, de Adriano Abadde, é lançado nesta quarta-feira, 16

Livro de estreia do poeta, escritor e jornalista Adriano Abbade, a obra “transversais”, que reúne 42 poemas, será lançada na próxima quarta-feira (16), às 20h, no núcleo Na Figueredo, em Belém. O livro foi premiado na categoria poesia na I Bienal de Artes de Belém (Prêmio Bruno de Menezes), em 2022.

Com poemas que passeiam por diversos temas, ‘transversais’ é estruturado em quatro sessões, cada uma reunindo poemas que se aproximam, em alguns momentos, tanto na temática quanto na forma.

Em "Papéis Carbono” o autor apresenta 14 poemas de diferentes estilos. Na sessão intitulada “Chamadas Urgentes” os poemas são mais realistas, com o foco na realida política e social brasileira entre os anos 2019 e 2022.

A terceira sessão, “Metas: Linguagens”, reúne poemas com um caráter metalinguístico na medida em que é proposto um diálogo com obras e autores de diferentes linguagens, passando pela poesia, música, fotografia, pintura e cinema.

Por fim, mas não menos importante para o conjunto poético, a sessão “Em Convulsão, A Palavra”, é marcada por poemas mais abstratos, em que o autor busca explorar a linguagem para além de sua função puramente referencial, de modo a realçar o ritmo, o som e as imagens do poema.

Até que chegasse à configuração atual, o autor conta que o livro passou por outras fases, chegando a ter três títulos diferentes. “Posso dizer que o processo de escrita desse livro foi bastante prazeroso, apesar do momento em que ele foi escrito, entre 2019 e 2022. Em alguns momentos os poemas refletem esse período e a maneira como eu via e sentia o mundo ao meu redor”, aponta. “Têm poemas que trazem um aspecto mais lúdico, em outros momentos os poemas são mais diretos, realistas, abordando alguns fatos históricos, observações do cotidiano. Outros poemas são mais abstratos e outros mais metalinguísticos”, explica o autor.

Após o período de escrita e amadurecimento dos poemas que compõem ‘transversais’, Adriano submeteu o livro ao edital da I Bienal de Artes de Belém, promovido pela Prefeitura de Belém, em 2022. A premiação, na categoria poesia, possibilitou a impressão de mil exemplares, sendo 200 distribuídos pela própria Prefeitura de Belém nas bibliotecas públicas municipais e comunitárias.

Os demais exemplares chegam, agora, às mãos dos demais leitores no lançamento organizado pelo autor. “Para mim o lançamento do livro é uma espécie de celebração, é a culminação de todo esse processo que começou lá atrás e que agora possibilita a recepção da obra pelos leitores, o contato do leitor com o livro. Nesse sentido, acho que os editais públicos cumprem um papel fundamental, pois possibilitam o fomento e circulação da produção literária e artística local, reflete.

Adriano Abbade nasceu em Marabá (PA), em 1988. É poeta, escritor e jornalista. Tem poemas publicados nas revistas literárias ‘O Bule’, ‘Caliban’ e ‘Mallarmargens: Revista de Poesia e Arte Contemporânea’. Participou da antologia ‘Parem as Máquinas’ (Selo Off Flip 2020). transversais é seu livro de estreia. Vive em Belém.