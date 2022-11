Livro de poesia é lançado às margens do canal Água Cristal, no bairro da Marambaia

O artista visual, pesquisador e poeta Clei Souza lança o seu novo livro de poemas: "Faz escuro mas eu grito", neste sábado, 19, e escolheu sair dos espaços da biblioteca e livrarias e lançá-lo às margens do canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, para aproximar a comunidade da sua escrita.

Doutor em literatura, com dois prêmios nacionais e um internacional e três livros editados, Clei Souza, 46 anos, fala sobre a decisão de ocupar um espaço próximo a comunidade que cresceu. "Decidi fazer nas margens do canal água cristal na Marambaia, que é o bairro onde eu me criei. [...] A escolha também se deu, porque muitas vezes a periferia aparece como espaço de violência e não de arte. E esse evento é para marcar uma posição de que a periferia é o lugar da arte por excelência", declarou.

"No dia também serão celebrados os 38 anos de carreira de Buscapé Blues, que faz poesia cantada na Marambaia. Então vai ser uma grande celebração dos artistas da Marambaia com a comunidade de um modo geral", complementou falando da programação.

Sobre o conteúdo de sua poética, conta que o livro nasceu da sua percepção do mundo contemporâneo, o cenário brasileiro político-social. "Sobre a relação entre a literatura e o autoritarismo no Brasil, da perseguição às minorias, de notícias falsas e do pedido de muitas pessoas para uma intervenção militar. Tentei buscar em escritores que viveram aquele momento de trevas do Brasil e da América Latina alguma forma de respiro para esses dias: dentre eles Ferreira Gullar e Thiago de Melo", relembrou.

O nome do seu livro é inspirado no livro de Thiago de Mello, "Faz escuro mas eu canto", e ele explica que os dois falam da esperança de um mundo melhor. "A crença no mundo da poesia no momento em que muitos se alimentam do ódio e da morte. Acho que a função do poeta é manter acesa a chama do amor humano, mesmo quando a morte nos ameaça. Me sinto herdeiro dessa poética", afirmou.

O poeta reforça o convite ao público, não somente do bairro, mas de todas as pessoas que têm admiração pela poesia. Destaca ainda que a poesia é a linguagem mais sensível da língua. "Eu convido a todas e todos a comparecerem ao lançamento do livro 'Faz escuro mas eu grito' e à celebração dos 38 anos de carreira de Buscapé Blues. Porque a poesia, seja ela escrita, seja falada ou seja cantada é aquilo que nos humaniza, porque o humano mora na linguagem e a poesia é o mais alto grau de elaboração estética que a língua pode alcançar. E para nós, artistas da Marambaia, é muito importante que essa produção esteja ao alcance de todos e de todos", finalizou.

Serviço

Evento: Lançamento do livro de poemas: "Faz escuro mas eu grito"

Local: canal Água Cristal, no final da passagem 28 de março, onde inicia o Mercado da Marambaia.

Data: 19/11, sábado

Horário: 19h