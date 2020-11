Livro de Guy Veloso leva Jabuti de Melhor Capa; conheça os vencedores de 2020

O Prêmio Jabuti revelou sua lista de vencedores da edição 2020 na última quinta-feira, 26, em uma cerimônia on-line comandada pela jornalista Maju Coutinho. O grande campeão da noite foi “Solo Para Vialejo”, da autora Cida Pedrosa, que levou o prêmio de Livro do Ano de 2020. O 62º Prêmio Jabuti, marcou também a primeira cerimônia de entrega em formato totalmente digital, a premiação contemplou obras em 20 categorias divididas em 4 eixos: Literatura, Ensaios, Livro e Inovação.

Além da estatueta, a autora pernambucana Cida Pedrosa também receberá o prêmio de R$ 100 mil. A obra vencedora tem como ponto de partida o resgate da Jazz Band União Bodocoense, um grupo que agitou o Sertão do Araripe na década de 1940.

“Solo Para Vialejo” foi lançado em outubro de 2019, apresentando um viés musical de Cida por meio de lembranças sonoras de quando acompanhava a colheita de algodão ou ouvia os assobios musicados do pai no Sertão.

Cida nasceu em Bodocó, na região do Sertão do Araripe, em Pernambuco e tem sete livros de poemas publicados. Além da obra vencedora do Jabuti, Cida também escreveu “Claranã” (2015) e “As filhas de Lilith” (2009). Os poemas deste último foram transformados no curta-metragem “Olhares sobre Lilith”, dirigido por 26 vídeo-artistas pernambucanas. “Solo Para Vialejo” levou ainda o prêmio de Poesia.

O vencedor da categoria romance literário foi “Torto Arado”, do autor baiano Itamar Vieira Junior. O escritor desbancou “Essa Gente”, de Chico Buarque.

O representante paraense no prêmio deste ano era o fotógrafo Guy Veloso, que concorria na categoria Arte com o livro “Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo”. O vencedor da categoria foi a publicação coletiva “AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar”, do Instituto Tomie Ohtake.

O livro de Guy levou para casa o prêmio de Melhor Capa, para as capistas Isabel Santana Terron, Beatriz Matuck e Luisa Malzoni. O livro é da Editora Tempo d'Imagem.

O fotógrafo diz ter ficado feliz com o prêmio, e explica a técnica utilizada na capa do livro. “As capistas usaram a foto de uma indumentária ritualística dos penitentes de Caririaçu, Ceará, que foi feita pelo seu Antônio da Cruz. Através de um processo fotográfico analógico, chamado cianotipia, foi feita esta capa que dá a impressão de ter sido produzida a partir de pano, de linho; e realmente dá a impressão que ela é de linho”, explica Guy.

Os autores premiados em cada uma das 20 categorias também levaram a estatueta e o valor de R$ 5 mil cada, exceto a categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que recebe só a estatueta. Os editores das obras vencedoras também ganharam a estatueta do Jabuti.

A escritora brasileira Adélia Prado foi homenageada como Personalidade Literária da edição 2020, e a atriz Mariana Ximenez recitou trechos dos poemas de Adélia, considerada também uma das mais importantes poetisas nacionais. A 62º edição do Prêmio Jabuti foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da CBL. Veja e reveja a cerimônia clicando aqui.

Confira a lista completa de vencedores do Prêmio Jabuti 2020

Literatura

Livro do ano

Solo para vialejo | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Cepe Editora

Romance Literário

Torto arado | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Editora Todavia

Poesia

Solo para vialejo | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Cepe Editora

Romance de Entretenimento

Uma Mulher no Escuro | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras

Conto

Urubus | Autor(a): Carla Bessa | Editora(s): Confraria do Vento

Crônica

Uma furtiva lágrima | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

Histórias em Quadrinhos

Silvestre | Autor(a): Wagner Willian Menezes de Araújo | Editora(s): Darkside

Infantil

Da Minha Janela | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Companhia das Letrinhas (Companhia das Letras)

Juvenil

Palmares de Zumbi | Autor(a): Leonardo Chalub | Editora(s): Editora Nemo



Ensaios

Artes

AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar | Autor(a): PAULO CESAR GOMES, Pedro Borges, PAULO MIYADA, GALCIANI NEVES, CAROLINA DE ANGELIS, ALEXANDRE PEDRO DE MEDEIROS, THEO MONTEIRO, GABRIEL ZACARIAS, IZABELA PUCU, CAROLINE SCHROEDER, LUISE MALMACEDA, PRISCYLA GOMES | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Biografia, Documentário e Reportagem

Escravidão, Vol. I – do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo Livros

Ciências

Futuro presente: o mundo movido à tecnologia | Autor(a): Guy Perelmuter | Editora(s): Companhia Editora Nacional

Ciências Humanas

Pequeno manual antirracista | Autor(a): Djamila Ribeiro | Editora(s): Companhia das Letras

Ciências Sociais

130 anos: Em busca da República | Autor(a): José Murilo de Carvalho, Simon Schwartzman, Pedro Malan, Joaquim Falcão, Edmar Bacha, Marcelo Trindade | Editora(s): Intrínseca

Economia Criativa

Ecochefs: parceiros do agricultor | Autor(a): Instituto Maniva | Editora(s): Editora Senac Rio

Livro

Capa

Título: Penitentes - Dos Ritos de Sangue à Fascinação do Fim do Mundo | Capista: Isabel Santana Terron, Beatriz Matuck, Luisa Malzoni | Editora(s): Editora Tempo d'Imagem

Ilustração

Cadê o livro que estava aqui? | Ilustrador(a): Jana Glatt Rozenbaum | Editora(s): Ftd Educação

Projeto Gráfico

Arquiteturas contemporâneas no Paraguai | Responsável: Christian Salmeron, Maria Cau Levy, Ana David, André Stefanini | Editora(s): Romano Guerra Editora, Editora Escola da Cidade

Tradução

Bertolt Brecht: Poesia | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Editora Perspectiva

Inovação

Fomento à Leitura

FLUP - Festa Literária das Periferias | Responsável: Julio Ludemir | Editora(s): Julio Ludemir

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Lorde | Autor(a): João Gilberto Noll | Editora(s): Two Lines Press, Grupo Editorial Record