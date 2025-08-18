Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Livro ‘Contos do Ananin’ sobre lendas amazônicas tem tarde de autógrafos na Feira do Livro, em Belém

Obra da escritora paraense Fátima Afonso desperta interesse de estudantes e pesquisadores dessa temática que poderão interagir com a autora das 17h às 19h, no Estande dos Escritores Paraenses

Eduardo Rocha
fonte

Escritora Fátima Afonso se reunirá com público ávido por conhecer as lendas da Amazônia, na Feira do Livro (Foto: Divulgação)

O público paraense, como se sabe, gosta e muito de saber das lendas e histórias da Amazônia, e, por isso, vai poder participar nesta terça-feira (19) de uma tarde de autógrafos do livro “Contos do Ananin”, da escritora Fátima Afonso, articulista de O Liberal. Será das 17h às 19h no Estande dos Escritores Paraenses da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém. As pessoas poderão conhecer e adquirir o livro e, ainda, ter uma prosa com a autora sobre a temática, antes de começar a leitura da obra que integra um projeto pedagógico e já está em sua quarta edição.

Entre outras lendas e histórias surpreendentes ambientadas no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), o leitor de “Contos do Ananin” conhece a “Lenda da Parteira Voadora”. É a narrativa sobre uma mulher que atuava fazendo partos de pessoas na cidade, e, por ser ágil no comparecimento aos locais onde era demandada e também pela rapidez no serviço requisitado, ganhou a alcunha de “A Parteira Voadora”. Alguns atribuem essa atuação a uma Matinta (Matinta Perera, personagem popular da cultura amazônica). 

“A criação desse livro teve início a partir da pandemia (da Covid-19), com uma proposição para a Lei Aldir Blanc (hoje Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB), uma lei emergencial de cultura, e de lá para cá este livro tem tomado muita importância dentro das escolas públicas, em debates de HQ, como o livro também é feito também em HQ. É uma pesquisa sobre as lendas de Ananindeua, que retrata a noção de pertença, da identidade amazônica de Ananindeua”, diz Fátima. O projeto teve também financiamento via Lei Paulo Gustavo. 

O livro, segundo a autora, foi tomando corpo e uma certa mobilização dentro das escolas, das academias, e, sobretudo, dentro das bibliotecas comunitárias. Fátima Afonso está  inserida na rede estadual de bibliotecas comunitárias chamada ‘Navegando na Leitura’.

Ela escreve há bastante tempo, com trabalhos voltados mais para a academia, como pedagoga e assistente social. Tem contribuído com o debate sobre aspectos da vida amazônica por meio de artigos publicados e pesquisas. Entretanto, hoje, encontra-se mais voltada para a literatura relacionada à região e à identidade do povo Ananin onde mora. A autora mora em Ananindeua há 30 anos. 

O livro, lançado pela editora ChromaHost em 2021, tem ilustrações de Flávio Callado e do webdesigner Francisco Neto. Com dez anos de carreira como escritora, Fátima Afonso, uma pesquisadora sobre a história e cultura de Ananindeua, destaca por qual razão decidiu escrever “Contos de Ananin” – esse vocábulo  “ananin” envolvendo os moradores desse município na Grande Belém.

“Eu ouvia sempre se falar de Ananindeua como uma cidade dormitório com relação a Belém, sem que se buscasse saber nuances da história e cultura do município, ou seja, a sua identidade cultural. E aí comecei a pesquisa que resultou nesse livro”, conta Fátima. O formato em HQ contribui para atrair leitores jovens e ainda contemplar pessoas de todas as idades, interessadas em histórias interessantes.

Serviço:

Tarde de Autógrafos do livro “Contos do Ananin”,

da escritora Fátima Afonso

Em 19 de agosto de 2025

Das 17h às 19h

No Estande dos Escritores Paraenses

da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

No Hangar - Centro de Convenções da Amazônia

na avenida Dr. Freitas, s/n, no bairro do Marco - Belém (PA)




 

Palavras-chave

