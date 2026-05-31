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Livro brasileiro 'Jantar Secreto' ganha destaque em lista do jornal 'The New York Times'

Estadão Conteúdo

Jantar Secreto, livro do escritor brasileiro Raphael Montes lançado em 2016, foi citado na semana passada em uma lista feita pelo jornal The New York Times sobre "os romances que todos estarão lendo neste verão do Hemisfério Norte".

Com o título em inglês The Secret Dinner, feito pela tradutora Zoë Alexandra Perry, o romance é descrito como "thriller" e sugestão para ler no mês de agosto de 2026.

O The New York Times traz a seguinte sinopse: "No Rio de Janeiro, quatro pessoas de 20 e poucos anos sem dinheiro se envolvem em um esquema para ficarem ricos rapidamente - um serviço de buffet exclusivo para jantares de festas - que se transforma em algo muito mais sinistro."

Em seu perfil no Instagram, Raphael Montes celebrou o fato e pediu para que fãs que já tenham lido Jantar Secreto publiquem avaliações online em inglês relatando o que acharam do livro para potenciais interessados dos Estados Unidos.

A previsão é de que a versão traduzida para o inglês seja lançada em território norte-americano no próximo dia 18 de agosto.

Quem é Raphael Montes

Raphael Montes é um escritor brasileiro de 35 anos de idade, nascido no Rio de Janeiro. Desde 2012, com Suicidas, lançou diversos livros.

Alguns deram origem a séries no streaming, como Dias Perfeitos (2014), Bom Dia, Verônica (2016), e A Estranha na Cama (2026).

Ele é conhecido por histórias que misturam histórias policiais e dramas domésticos.

Recentemente, também chamou atenção por seu trabalho na novela Beleza Fatal (HBO Max), da qual foi criador, roteirista-chefe e produtor-executivo.

Entre funções de colaboração, roteiro, produção e criação, Raphael Montes trabalhou em diversos outros programas de TV e novelas, como A Regra do Jogo (2015), Supermax (2016), Uma Família Feliz (2024).

Ele também foi co-roteirista de A Menina Que Matou Os Pais (2020) e O Menino Que Matou Meus Pais (2020), filmes sobre a história de Suzane von Richtofen.

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