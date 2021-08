Livro apresenta relato sobre expedição pelo Rio Amazonas

O relato sobre a viagem do explorador espanhol Francisco de Orellana pelo rio Amazonas, em 1541, é ponto central da obra Relação do Famosíssimo e Muito Poderoso Rio Chamado Marañon lançada este mês pela editora Valer.

O livro de 368 páginas é uma tradução do professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, Auxiliomar Ugarte, feita a partir dos textos escritos deixados pelo frei dominicano Gaspar de Carvajal.

Quase cinco séculos depois, o diário de bordo de Carvajal já publicado em vários idiomas, ganhou uma versão em língua portuguesa. O trabalho representa um importante avanço em relação às outras duas versões mais conhecidas em língua portuguesa, a do estudioso Cândido Melo-Leitão (1886-1948) e a tradução feita pelo historiador Antonio Porro, publicada em 1993, esta escolhida pelo professor como inspiração para seu projeto.

A obra possui diversas notas, que ajudam a tornar o texto mais acessível e esclarecedor, contribuindo para a ampliação do conhecimento da história indígena da Amazônia. “Considero as notas de rodapé importantes e interessantes. Elas se tornaram necessárias na segunda parte, ao explicarem as expressões e termos apontados nos parágrafos correspondentes, ajudando na compreensão de aspectos da visão de mundo do cronista e de muitos de seus conterrâneos”, destaca o tradutor.

A nova tradução vem enriquecida ainda por um anexo documental contendo cartas, petições e todos os autos de nomeação e tomadas de posse produzidas durante a viagem e um estudo introdutório de Auxiliomar Ugarte preparando o leitor para a viagem.

O tradutor não espera atrair apenas o leitor especializado para a obra, como antropólogos, historiadores, arqueólogos e literatos, mas também os leitores comuns em busca de informações sobre a Amazônia. “Essa obra se dirige aos ‘leitores de boa vontade’, que têm a língua portuguesa como sua língua materna ou a têm como segunda língua”, afirma.

A expectativa do professor é de que o livro “possa contribuir nesse debate, muito intenso em nossa contemporaneidade. Espero que proporcione valiosos informes, a partir de uma leitura perspicaz, sobre as diferenças entre os modi vivendi e os modi operandi dos grupos humanos que se haviam adaptado milenarmente à Amazônia”, diz.

Serviço:

Livro Relação do Famosíssimo e Muito Poderoso Rio Chamado Marañon

Editora Valer, tradução de Auxiliomar Ugarte

Vendas: www.editoravaler.com.