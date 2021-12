Lívia Andrade relata procedimento que colocou um litro de café no ânus

A atriz e apresentadora Lívia Andrade relatou ter passado por um tratamento alternativo que consiste em injetar café nas partes íntimas. A ex-SBT contou, em tom de humor no programa “Que história é essa, Porchat?” que aplicou a bebida no ânus para tratar uma alergia provocada por um processo inflamatório. As informações são do portal BHAZ.

Lívia revelou que a sessão custou cerca de R$ 20 mil, mas desaconselhou que as pessoas façam o mesmo em casa e foi apoiada por Fábio Porchat e pelos outros convidados do programa. O caso foi ao ar na edição da quarta-feira (1º), e a loira contou que estava preocupada por ser lembrada, nas ruas, pelo tratamento alternativo.

“Eu tenho umas alergias, rosácea. É bem complicado, é um processo inflamatório e tem que conviver com ela”, disse. Ela explicou que os remédios que tomava não resolviam a situação. “Chega um momento que eu tomava antibiótico e não resolvia e eu tinha que procurar um tratamento alternativo”, disse.

“Eu estava naquela loucura de final de ano, começa a pifar tudo. Como eu estava nesse monte de gravação, eu precisava fazer em outra clínica, é uma injeção muscular, um soro com ozônio e [um procedimento no] ouvido. Beleza, é um tratamento extremamente caro. A primeira crise que eu tive foi R$ 20 mil! A gente reza, acende vela… tudo pela saúde”, relatou Lívia.

No entanto, por conta da agenda cheia, ela contou que precisou mudar o dia de realizar o procedimento e decidiu ir a outro local. A apresentadora tomou soro, a injeção e seguiu para outra sala. Ela relatou que pensou que faria o procedimento no ouvido, mas estava errada. “Tinha um roupão pendurado, desses de hotel bem chique. Me vestir pra fazer um ‘bagulho’ no ouvido? Tá”, continuou.

Já de roupão, Lívia disse que sentiu um cheiro de café. “Eu falei: que delícia esse cheiro de café (…) e ela [profissional que faria o procedimento] falou: ‘você pode ficar de lado’. Aí eu olhei, era um bule de café muito diferente do comum, mas a gente nunca sabe”, disse.

“Então, amor, eu vou colocar um litro de café dentro de você pelo toba. Eu não sabia o que falar. Eu tô tremendo gente [agora] [para contar]. Eu já tinha pago, custou caro. Me senti quase com uma arma na cabeça”, completou.

“Quando deu quatro minutos, deu uma contração. E eu: ‘amor, vai ficar aí’. Quando deu sete minutos eu achei que ia parir ali”, detalhou a apresentadora.