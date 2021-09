Lívia Andrade 'brinca' com os seios e posa de biquíni na beira da piscina

Lívia Andrade elevou a temperatura da web ao posar de biquíni, na beira da piscina, no último domingo (19). As informações são do Metropolitana 98.5 FM.

Na série de cliques, a loira aparece com os seios em evidência e mostrando uma boa forma física. “Domingo du K”, escreveu na legenda da foto.

Os internautas não perderam a chance de elogiar Lívia e exaltar a sua beleza. “Maravigoldd! O bronze do verão”, disse Simaria. “Lindíssima”, escreveu uma fã.