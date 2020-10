Live de Xand Avião e Barões da Pisadinha reúne hits e músicas inéditas

No encontro de gigantes do forró não poderia faltar muitos sucessos. Mas além dos hits estourados nas paradas e nos serviços de streaming, Xand Avião e Barões da Pisadinha também trouxeram três músicas inéditas para os fãs na live transmitida nesta sexta-feira (23).

Os baianos do Barões da Pisadinha cantaram os sucessos “Basta você me ligar”, “Recairei” e “Tá rocheda”, e muitos outros. O potiguar Xand Avião trouxe os hits “Amor de rapariga”, “Kitnet” e “Romance desapegado” entre outras músicas famosas do público forrozeiro.

Perdeu a live ou quer curtir de novo? Assista abaixo: