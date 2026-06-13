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Liniker surpreende fãs ao cantar clássico da banda Sayonara nas redes sociais

Artista interpretou "Desejos", um dos maiores sucessos da banda paraense, durante interação musical com seguidores nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Liniker faz versão acústica de sucesso da banda paraense Sayonara (Reprodução/Instagram)

A cantora Liniker chamou a atenção dos fãs neste fim de semana ao atender pedidos musicais enviados por seguidores em uma caixinha de perguntas publicada nos stories do Instagram. Em formato acústico, voz e violão, a artista interpretou canções sugeridas pelo público e surpreendeu ao incluir um clássico do brega paraense na seleção.

Entre os pedidos atendidos estava "Desejos", um dos maiores sucessos da Banda Sayonara. Liniker apresentou uma versão intimista da música, apenas com voz e violão.

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Além da canção paraense, a artista também interpretou músicas de artistas como Sandy & Junior, Adele e Djavan, atendendo a diferentes pedidos enviados pelos fãs.

A homenagem ao repertório paraense não passou despercebida. Liniker mantém uma relação próxima com o Pará e costuma visitar o estado com frequência, especialmente o arquipélago do Marajó, destino que já apareceu diversas vezes em suas publicações nas redes sociais.

Show em Belém já tem data marcada

Os fãs paraenses terão uma nova oportunidade de ver a artista de perto ainda este ano. Liniker retorna à capital paraense no dia 19 de setembro de 2026, quando apresenta em Belém a turnê "Bye Bye Caju".

O espetáculo será realizado no Espaço Náutico Marine Club e marca a despedida do ciclo do álbum "Caju".

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