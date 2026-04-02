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Liniker é anunciada como atração do Montreux Jazz Festival 2026

A artista brasileira Liniker se junta a Sting, John Legend, Deep Purple e outros ícones da música mundial no tradicional festival na Suíça

Estadão Conteúdo

O Montreux Jazz Festival, tradicional evento realizado às margens do Lago de Genebra, na Suíça, anunciou a programação de 2026. A cantora brasileira Liniker está entre as atrações confirmadas para a 60ª edição, que também contará com grandes nomes do pop, jazz, rock e hip-hop.

O festival ocorrerá entre 3 e 18 de julho, totalizando 15 dias ininterruptos de shows. O evento, que retoma suas atividades após um hiato de dois anos, acontecerá em um Centro de Convenções com dois espaços: o Auditório Stravinski e o Montreux Jazz Lab.

A apresentação de Liniker no Montreux Jazz Festival está marcada para 7 de julho, no Montreux Jazz Lab, dividindo a noite com a cantora Naïka. No mesmo dia, no Auditório Stravinski, apresentam-se o espanhol Guitarricadelafuente e o norte-americano Conan Gray.

Outras atrações do festival

A programação da 60ª edição do festival inclui diversos outros artistas renomados. Entre os nomes confirmados estão:

  • Raye
  • MARO
  • Sting
  • Angus & Julia Stone
  • Nick Cave & The Bad Seeds
  • Pinkpantheress
  • Tyla
  • Nectar Woode
  • Joy Crookes
  • John Legend
  • Giveon
  • Selah Sue and The Gallands
  • The Isley Brothers
  • Pale Jay
  • The Roots
  • Zara Larsson
  • Deep Purple
  • Lewis Capaldi
  • Moby
  • Vulfpeck
  • Gregory Porter
  • Van Morrison

Ingressos e preços

A venda de ingressos para o Montreux Jazz Festival 2026 foi iniciada na última terça-feira, dia 31, logo após a divulgação completa da programação. Algumas apresentações já não possuem mais bilhetes disponíveis para compra.

Para o show de Liniker, os ingressos têm custo a partir de CHF 97 (francos suíços), valor equivalente a aproximadamente R$ 650. Para as demais datas do festival, os valores variam entre CHF 92 (cerca de R$ 590) e CHF 167 (aproximadamente R$ 1.085).

Neste ano, o evento será realizado em um novo espaço, com uma programação que, segundo a organização, abrange diversas gerações, estilos e continentes. A iniciativa visa reunir tanto novos talentos quanto ícones consagrados da música mundial.

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Palavras-chave

MÚSICA

MONTREUX JAZZ FESTIVAL 2026

LINIKER
Cultura
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