Liniker é anunciada como atração do Montreux Jazz Festival 2026
A artista brasileira Liniker se junta a Sting, John Legend, Deep Purple e outros ícones da música mundial no tradicional festival na Suíça
O Montreux Jazz Festival, tradicional evento realizado às margens do Lago de Genebra, na Suíça, anunciou a programação de 2026. A cantora brasileira Liniker está entre as atrações confirmadas para a 60ª edição, que também contará com grandes nomes do pop, jazz, rock e hip-hop.
O festival ocorrerá entre 3 e 18 de julho, totalizando 15 dias ininterruptos de shows. O evento, que retoma suas atividades após um hiato de dois anos, acontecerá em um Centro de Convenções com dois espaços: o Auditório Stravinski e o Montreux Jazz Lab.
A apresentação de Liniker no Montreux Jazz Festival está marcada para 7 de julho, no Montreux Jazz Lab, dividindo a noite com a cantora Naïka. No mesmo dia, no Auditório Stravinski, apresentam-se o espanhol Guitarricadelafuente e o norte-americano Conan Gray.
Outras atrações do festival
A programação da 60ª edição do festival inclui diversos outros artistas renomados. Entre os nomes confirmados estão:
- Raye
- MARO
- Sting
- Angus & Julia Stone
- Nick Cave & The Bad Seeds
- Pinkpantheress
- Tyla
- Nectar Woode
- Joy Crookes
- John Legend
- Giveon
- Selah Sue and The Gallands
- The Isley Brothers
- Pale Jay
- The Roots
- Zara Larsson
- Deep Purple
- Lewis Capaldi
- Moby
- Vulfpeck
- Gregory Porter
- Van Morrison
Ingressos e preços
A venda de ingressos para o Montreux Jazz Festival 2026 foi iniciada na última terça-feira, dia 31, logo após a divulgação completa da programação. Algumas apresentações já não possuem mais bilhetes disponíveis para compra.
Para o show de Liniker, os ingressos têm custo a partir de CHF 97 (francos suíços), valor equivalente a aproximadamente R$ 650. Para as demais datas do festival, os valores variam entre CHF 92 (cerca de R$ 590) e CHF 167 (aproximadamente R$ 1.085).
Neste ano, o evento será realizado em um novo espaço, com uma programação que, segundo a organização, abrange diversas gerações, estilos e continentes. A iniciativa visa reunir tanto novos talentos quanto ícones consagrados da música mundial.
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