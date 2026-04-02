Liniker é anunciada como atração do Montreux Jazz Festival 2026

O Montreux Jazz Festival, tradicional evento realizado às margens do Lago de Genebra, na Suíça, anunciou a programação de 2026. A cantora brasileira Liniker está entre as atrações confirmadas para a 60ª edição, que também contará com grandes nomes do pop, jazz, rock e hip-hop.

O festival ocorrerá entre 3 e 18 de julho, totalizando 15 dias ininterruptos de shows. O evento, que retoma suas atividades após um hiato de dois anos, acontecerá em um Centro de Convenções com dois espaços: o Auditório Stravinski e o Montreux Jazz Lab.

A apresentação de Liniker no Montreux Jazz Festival está marcada para 7 de julho, no Montreux Jazz Lab, dividindo a noite com a cantora Naïka. No mesmo dia, no Auditório Stravinski, apresentam-se o espanhol Guitarricadelafuente e o norte-americano Conan Gray.

Outras atrações do festival

A programação da 60ª edição do festival inclui diversos outros artistas renomados. Entre os nomes confirmados estão:

Raye

MARO

Sting

Angus & Julia Stone

Nick Cave & The Bad Seeds

Pinkpantheress

Tyla

Nectar Woode

Joy Crookes

John Legend

Giveon

Selah Sue and The Gallands

The Isley Brothers

Pale Jay

The Roots

Zara Larsson

Deep Purple

Lewis Capaldi

Moby

Vulfpeck

Gregory Porter

Van Morrison

Ingressos e preços

A venda de ingressos para o Montreux Jazz Festival 2026 foi iniciada na última terça-feira, dia 31, logo após a divulgação completa da programação. Algumas apresentações já não possuem mais bilhetes disponíveis para compra.

Para o show de Liniker, os ingressos têm custo a partir de CHF 97 (francos suíços), valor equivalente a aproximadamente R$ 650. Para as demais datas do festival, os valores variam entre CHF 92 (cerca de R$ 590) e CHF 167 (aproximadamente R$ 1.085).

Neste ano, o evento será realizado em um novo espaço, com uma programação que, segundo a organização, abrange diversas gerações, estilos e continentes. A iniciativa visa reunir tanto novos talentos quanto ícones consagrados da música mundial.