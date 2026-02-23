Capa Jornal Amazônia
Lily Collins será Audrey Hepburn em filme sobre bastidores de 'Bonequinha de Luxo'

Lily é conhecida pelo papel em Emily em Paris.

Estadão Conteúdo
fonte

Emily in Paris terá os primeiros cinco episódios disponíveis no streaming em 15 de agosto. (Divulgação / Netflix)

A atriz Lily Collins viverá Audrey Hepburn em filme sobre os bastidores do clássico Bonequinha de Luxo, de 1961. Descrito como o "primeiro relato completo da produção do filme", o longa-metragem irá abordar dramas dos bastidores, da pré-produção ao set de filmagem.

A atriz celebrou a novidade em seu perfil no Instagram. "Após quase 10 anos em desenvolvimento e uma vida inteira de admiração e adoração por Audrey, finalmente posso compartilhar isso. Honrada e extasiada são palavras que não chegam nem perto de expressar o que sinto", escreveu Lily, mais conhecida pelo papel em Emily em Paris, que também será produtora do longa. O roteiro será assinado por Alena Smith (da série Dickinson, da Apple TV).

A trama será adaptada a partir do livro Quinta Avenida, 5 da manhã: Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo e o surgimento da mulher moderna (Editora Zahar), de Sam Wasson. Um dos clássicos mais icônicos da Hollywood dos anos 1960, Bonequinha de Luxo é, por sua vez, uma adaptação da obra homônima de Truman Capote, publicada em 1958.

Entre os dramas que devem ser abordados no filme, estão os conflitos de Capote com o estúdio - o escritor queria Marilyn Monroe no papel de Holly Golightly e se sentiu traído pela Paramount, que escalou Audrey. Outro evento dos bastidores que pode entrar para o roteiro é o fato de um membro da equipe quase ter sido eletrocutado durante a filmagem da icônica sequência de abertura, em frente à loja da Tiffany & Co. na Quinta Avenida, em Nova York.

Capote será um dos personagens do filme, assim como a figurinista Edith Head e o diretor Blake Edwards. Ainda não foram revelados os atores que os interpretarão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

CINEMA/BONEQUINHA DE LUXO/BASTIDORES/LILY COLLINS
