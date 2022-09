Lib Art: Rose Maiorana recebe a curadora de artes da galeria do CCBEU, Ana Laura Figueiró

Em mais um episódio do videocast "Lib Art" a empresária e artista plástica Rose Maiorana entrevista a curadora da galeria de artes do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), Ana Laura Figueiró, nos estúdios de O Liberal. O episódio está disponível hoje (24), a partir das 14h, no LibPlay.

O bate-papo descontraído começou com a apresentação da convidada. Ana Laura é formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Pará (UFPA), especialista em Arte Educação: Cultura Brasileira e Linguagens Artísticas Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e atualmente trabalha como analista artístico cultural e professora de arte no CCBEU.

VEJA MAIS

Ana destacou a importância do "Lib Art" para o cenário artístico, como janela para conversar e visibilizar o trabalho de artistas paraenses. "Uma honra participar do 'Lib Art', afinal é um espaço único onde a Rose Maiorana dá aos artistas a oportunidade de explanarem sobre suas carreiras, suas obras. Afinal, temos artistas excelentes na nossa cidade, mas que muitas vezes não tem espaço pra mostrarem suas artes e o 'Lib Art' tem o poder de dar esta visibilidade", pontuou.

Ana Laura explicou a dinâmica da galeria, que conta como o "Conselho Curador", formado por Yeda Potiguar, Jorge Eiró, Geraldo Teixeira e Jorge Alex Athias. Ela ressaltou que para expor uma obra na galeria é preciso enviar um projeto que será analisado pelo Conselho. "Neste projeto deve conter texto explicativo da Mostra (Quantidade de obras, técnicas). E também uma explanação do artista sobre seu trabalho/proposta com fotos coloridas de pelo menos 5 obras que serão expostas, especificando título, técnica, dimensões e ano em que foi realizada a obra. Sem esquecer é claro dos dados do artista (currículo artístico)", declarou.

Questionada sobre a importância da arte no contexto contemporâneo, principalmente nos últimos anos de pandemia, ela relembrou que a arte possibilitou os dias mais amenos às pessoas no isolamento social. "A arte é o que nos move, afinal se não fosse a arte como teríamos vivido no período de pandemia? Afinal, foram os filmes, os livros, a música que conseguiram amenizar o sofrimento ao qual estávamos passando pelo período de quarentena. E a arte é sentimento, é inspiração é estar aberto para diversas possibilidades, é estar sensível as questões do mundo e eterniza-las em uma pintura ou fotografia ou nas mais diversas vertentes da arte", finalizou.

Um dos pontos altos da galeria foi receber a exposição de Rose Maiorana, salientou Ana Laura, já que a galeria estava recomeçando a receber os artistas, após a melhora do cenário epidemiológico. "A Exposição da Rose veio em um momento ímpar. Foi um momento de recomeço da Galeria. Segundo semestre de 2022 receber uma exposição cheia de vida e cores vibrantes trouxe muitos visitantes a Galeria, literalmente trouxe muita vida de volta a Galeria. Pois, no contexto de Pandemia tivemos exposições virtuais e com agendamento, mas agora voltamos ao presencial de fato", concluiu.