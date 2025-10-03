Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lí Martins volta a cantar após a morte do marido JP Mantovani: 'é assim que vou me curando'

Estadão Conteúdo

A cantora Lí Martins emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece cantando. É a primeira vez que ela canta publicamente desde a morte de seu marido, o influenciador JP Mantovani, em 21 de setembro, depois de sofrer um acidente de moto.

O vídeo foi postado em seu perfil no Instagram e a ex-integrante do Grupo Rouge canta a música Ah se eu Pudesse, gravada por Renata Fausti. "Se eu pudesse acordar/Dar de cara com amor/Me pedindo pra entrar/Me falando que a cor/Do meu amor é azul/Que meu caminho é o sul/Que minha vida é você/Ah se eu pudesse", diz a letra que ganhou novo significado em meio ao luto de Lí.

"Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta", desabafou a artista na legenda do post. Segundo ela, a canção traduz um "amor puro, genuíno, sentido nos gestos mais simples", algo que ela viveu intensamente em seu relacionamento. "É assim que vou me curando", completou.

O casal estava junto há 10 anos desde que se conheceram no reality show A Fazenda. Eles tiveram uma filha, Antonella, de 8 anos.

Com a publicação do vídeo, Lí ganhou o afago de amigos e colegas. A apresentadora Nicole Bahls foi uma que se manifestou nos comentários. "Viva o luto o tempo que for necessário estou aqui para tudo. Te amo muito, muito", escreveu.

A ex-modelo Renata Banhara também se manifestou: "Li não sabemos o que escrever para aliviar e abrandar esse momento encaminho minhas orações por vocês".

Outra que comentou o post de Lí foi a atriz Ellen Rocche, que disse: "Sinta o meu abraço apertado com todo o carinho, querida! A dor é tão grande e intensa, pois é proporcional ao amor de vocês. Estou por aqui mandando as melhores vibrações de amor, luz, conforto e pedindo a Deus que te pegue nos braços dele e te guarde para que assim consiga amenizar um pouquinho a dor do seu".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JP Mantovani

morte

Lí Martins
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

SERIADO

Equipe de ‘Arcanjo Renegado’ roda cenas no Rio em locações que simulam o Pará para nova temporada

Ator Begê Muniz brincou sobre bastidores e mostra ambientação que simula o estado do Norte

02.10.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

CONDENADO

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

03.10.25 9h07

CULTURA

3ª Domingueira em Belém terá shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê e atrações infantis

Além da programação cultural, o evento promove sustentabilidade e cidadania

03.10.25 11h14

MÚSICA

Taylor Swift lança ‘The Life of a Showgirl’, 12º álbum da carreira

Com 12 músicas e participação de Sabrina Carpenter, a artista defende amigos envolvidos em escândalos e se declara ao noivo, Travis Kelce

03.10.25 9h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda