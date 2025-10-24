Li Martins revela como recebeu notícia da morte do marido: 'Estava esperando ele chegar'
O acidente aconteceu no Itaim Bibi, bairro da Zona Oeste de São Paulo.
A cantora Li Martins revelou que estava dormindo quando recebeu a notícia da morte do marido, o modelo e empresário JP Mantovani, que faleceu em setembro.
Em sua participação no Pod Delas, podcast apresentado por Tata Estaniecki, a ex-integrante do grupo Rouge contou que estava em casa com a sogra e aguardava o retorno do marido, que tinha saído para acertar detalhes de um evento em um bar do qual era sócio. "A gente estava esperando ele chegar, como de costume (...) e acabou acontecendo uma fatalidade. Eu estava dormindo, na verdade", disse.
"Eu acordei com a campainha e pensei que talvez tivesse acontecido alguma coisa e eu tivesse que ir buscar ele em algum lugar", relatou Li, que logo percebeu se tratar da polícia, confirmando a fatalidade. Ela recordou a angústia do momento: "A gente só não quer acreditar."
JP Mantovani tinha 46 anos quando sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos. Li Martins e JP Mantovani se casaram oficialmente em junho deste ano, mas o relacionamento já era antigo. Juntos, eles tiveram Antonella, que tem 8 anos hoje.
