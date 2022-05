Lexa ganha bota de quase R$ 9 mil do marido em aniversário de casamento

A cantora Lexa foi surpreendida pelo marido Mc Guimê durante as comemorações de aniversário de quatro anos de união do casal. Guimê presenteou a amada com uma bota avaliada em R$ 8.850 mil e um boné de R$ 3.850 mil.



A cantora registrou o momento e postou em suas redes sociais agradecendo o carinho do companheiro.



"E aí, gato, o que é isso?", questionou Lexa, mostrando Mc Guimê com as mãos cheias."Aqui, gatona, presentinho para você, né? Mais que merecido, você merece isso e muito mais, te amo muito. Quatro anos de casados", declarou ele.