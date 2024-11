Letícia Spiller revela intimidades sobre masturbação e sexo a três

Letícia Spiller gerou grande repercussão ao falar abertamente sobre sua sexualidade. Durante uma conversa franca com Tatá Werneck, exibida há alguns dias e que ainda continua gerando comentários, a atriz compartilhou experiências sobre masturbação, sexo a três e orgasmos. “Às vezes, até três, quatro [vezes]”, declarou.

Solteira desde o término de seu relacionamento de sete anos com o diretor musical Pablo Vares, Spiller contou que a masturbação faz parte de sua rotina, embora não de forma diária:

“Sim, bastante… nem todo dia, mas toda semana”, afirmou ao ser questionada sobre a frequência com que se masturba.

Sobre o número de orgasmos que costuma ter em uma relação sexual, Letícia revelou que pode ser múltiplo: “Várias vezes… tipo, às vezes até três, quatro, depende de quanto tempo durar”, comentou.

A atriz também não hesitou em falar sobre suas experiências com ménage à trois. “Eram duas mulheres e um homem, mas agora quero experimentar com dois homens. Estou achando dois homens mais interessante agora”, explicou.

Letícia é mãe de Pedro Novaes, que vem chamando atenção do público feminino em Mania de Você, novela das 18h da TV Globo. Ele é fruto de seu relacionamento com o ator Marcello Novaes.

Ao tocar no tema de sua vida íntima durante o programa, a atriz mencionou o ex-marido. Perguntada sobre como reagiria caso uma amiga se envolvesse com ele, Spiller mostrou leveza: “Hoje em dia, apenas virava as costas. Deixava os dois felizes”, respondeu.