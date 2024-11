Letícia Spiller posta vídeo com cobra no pescoço e ironiza: "minha amiga?"

A atriz Leticia Spiller surpreendeu seus seguidores ao publicar um vídeo em que aparece com uma serpente no pescoço, relembrando os cinco anos do lançamento do clipe Quimera.

Na legenda da postagem, a atriz explicou aos seguidores: “Videoclipe que produzi junto com Pablo Vares, música linda dele com participação minha nos vocais”, explicou. “PS: o que acharam da minha amiga?”

Nos comentários, muitos fãs reagiram à ousadia de Spiller. “Você é corajosa linda”, elogiou uma seguidora. Outra comentou: “Se queria ficar assustadora não conseguiu, pois você é linda demais para assustar alguém”. Já uma terceira perguntou: “Que onda é essa?”