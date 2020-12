Atriz Leticia Spiller pede desculpas por questionar 'demora' para vítimas denunciarem Marcius Melhem

A atriz Leticia Spiller foi às redes sociais se desculpar pela entrevista dada na quarta-feira (8), em um programa de rádio, onde alegou que Marcius Melhem, alvo de denúncias de assédio na Rede Globo, é uma “pessoa querida” e “de bom coração”. Na ocasião, ela também questionou a "demora" para Dani Calabresa e demais vítimas falarem sobre o assunto.

"Jamais atacaria Dani Calabresa. Jamais colocaria em dúvida os seus relatos, o que ela passou. Se, por algum momento, deixei essa impressão, preciso me desculpar! E estou aqui pedindo desculpas. Desculpas ao público que me acompanha, aos meus colegas de trabalho, às mulheres, às pessoas que passaram por casos de abuso ou assédio. Desculpas à Dani e a todos os envolvidos neste caso, em especial", retratou-se.

Sobre ter alegado “demora” para a exposição do caso, Letícia justificou que "disse como achava que ia se comportar". "Mas cada um tem seus motivos e seu tempo para se manter calado ou denunciar. E isso não tira - ou não deve tirar - a culpa de seu agressor", completou.

“Aquela pessoa que está ao seu lado, bem-humorada e educada, com sorriso largo e boa conversa, pode ser a pessoa que está fazendo da vida de alguém um inferno. Por isso também que as vítimas se sentem acuadas e com medo de fazer as denúncias. Mais do que nunca, quem está do lado de fora, precisa lutar e criar uma rede de apoio para que as vítimas se fortaleçam, se encorajem", reiterou.